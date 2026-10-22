Enfermeras Resultan Lesionados al Volcar en Piedras Negras, Coahuila

Cuatro trabajadoras de la salud adscritas a la Jurisdicción Sanitaria Número 1 resultaron lesionadas en la volcadura de un vehículo oficial cuando se dirigían al municipio de Hidalgo, Coahuila, para realizar actividades de atención médica como parte de un programa dirigido a personas con enfermedades crónicas.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Salud de Coahuila, el accidente ocurrió la mañana de este martes 20 de octubre, cuando las trabajadoras viajaban por la carretera Ribereña, en el tramo de Piedras Negras hacia Hidalgo. A la altura del kilómetro 70, la persona que conducía intentó esquivar un objeto que se encontraba en el camino, lo que provocó que la unidad saliera de la carretera y volcara.

Las lesionadas fueron identificadas como Angélica de Jesús González, Renee Leticia Aguilera Barrientos, Elizabeth Zapata Ochoa y Daniela Ortega Botello. Las cuatro recibieron atención médica en el Hospital General Doctor Salvador Chavarría, en Piedras Negras.

De acuerdo con la información disponible, Renee Leticia Aguilera Barrientos sufrió una fractura severa de cráneo y su estado de salud fue reportado como grave. La Secretaría de Salud informó que se mantiene al pendiente de la evolución médica de las cuatro trabajadoras.

Las enfermeras y demás integrantes del equipo se dirigían a Hidalgo para participar en actividades de atención y acompañamiento a adultos mayores, como parte de un grupo enfocado en personas con enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas diabetes, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias.