Accidentes

Enfermeras Resultan Lesionados al Volcar en Piedras Negras, Coahuila

El vehículo oficial se dirigía a Hidalgo, Coahuila, cuando volcó en el kilómetro 70 de la carretera Ribereña

Enfermeras Resultan Lesionados al Volcar en Piedras Negras, Coahuilalas trabajadoras de salud fueron trasladadas al Hospital General Dr. Salvador Chavarría. Foto: N+

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