Educación

Continúa la Suspensión de Actividades Presenciales en la UV por Frente Frío 2

Por cuarto día consecutivo, la Universidad Veracruzana al sur de la entidad veracruzana confirmó que no habrá labores educativas en las instalaciones

Continúa la Suspensión de Actividades Presenciales en la UV por Frente Frío 2Con este serán cuatro días consecutivos los que se suspenden actividades presenciales. Foto: Universidad Veracruzana

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Actividades presenciales suspendidas en la UV al sur de Veracruz por el Frente Frío 2. La comunidad universitaria continúa en línea. Más detalles aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+