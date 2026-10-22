Continúa la Suspensión de Actividades Presenciales en la UV por Frente Frío 2

La Vicerrectoría de la región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana dio a conocer que, debido a las condiciones adversas para el traslado de la comunidad universitaria tras el paso del Frente Frío 2.

Según lo informado en el comunicado emitido por la institución universitaria, durante el jueves 22 de octubre del presente año, las actividades académicas y administrativas se mantienen en modalidad virtual.

Se especificó que personal administrativo y alumnos continuarán en la modalidad virtual. Fue a través de sus redes sociales que lo confirmó la Vicerrectoría de la región Coatzacoalcos. También se informó que las actividades del SAISUV, personal técnico y manual quedan suspendidas en su totalidad.

Cabe destacar que con este sumaría el cuarto día consecutivo en el que la Universidad Veracruzana mantiene sus actividades de manera virtual ante los efectos que ha provocado el paso del Frente Frío 2 en la zona sur del estado de Veracruz.