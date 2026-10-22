Educación

FES Aragón se Va a Paro y Alumnos Bloquean Avenida Central en Edomex: ¿Qué Exigen?

Los estudiantes se han organizado para permanecer en las instalaciones ubicadas en el municipio de Nezahualcóyotl

Estudiantes reunidos en el edificio de Gobierno de la FES Aragón en NezahualcóyotlFoto: Colectivx "Lilith" FES Aragón
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