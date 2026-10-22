FES Aragón se Va a Paro y Alumnos Bloquean Avenida Central en Edomex: ¿Qué Exigen?

La comunidad aragonesa realiza diversas movilizaciones para exigir a las autoridades educativas mejores condiciones en las instalaciones, contratos justos para profesores y transparencia en el uso de recursos económicos, por lo que este miércoles se informó que la FES Aragón se va a paro.

Luego de realizar un bloqueo que paralizó durante varias horas la movilidad en la avenida Central con dirección al Norte, y donde leyeron un posicionamiento en el que plantearon sus exigencias, los estudiantes regresaron a las instalaciones donde se informó la suspensión de actividades durante 24 horas.

A través de un comunicado, la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) confirmó el que las actividades académicas y administrativas están suspendidas durante este día.

"La Facultad mantiene su disposición al diálogo respetuoso y a la construcción de acuerdos con apego a los valores universitarios", puntualizó en el documento.

Además, solicitó a los estudiantes estar atentos a la información oficial sobre la reanudación de labores. Hasta el momento, se tiene conocimiento que el paro es de 24 horas, no obstante, la suspensión podría extenderse si lo acuerdan en asamblea.

Lo anterior, porque en redes sociales los alumnos se organizan para permanecer en las instalaciones localizadas en inmediaciones de la colonia Bosques de Aragón.

“Pueden ir a sus casas por sus cosas y luego regresar para quedarse en la escuela. Pueden traer casas de campaña, cobijas, colchonetas, comida, repelente, etc.”, publicó la Colectivx "Lilith" FES Aragón.

En tanto, la Facultad informó que proponen una mesa de diálogo el lunes 26 de octubre a las 15:00 horas, en el Auditorio A9.

"Las autoridades confirman su disposición al diálogo con la comunidad estudiantil como vía para atender inquietudes, resolver diferencias y construir acuerdos", refirió.

Lo anterior, porque en las reuniones del 20 y 21 de octubre "se presentaron situaciones que impidieron desarrollar el intercambio en un marco adecuado de participación y escucha".

Entre las demandas de la comunidad estudiantil se encuentran buenas instalaciones, comedores subsidiados, servicios de salud, plazas y contratos justos para profesores, así como saber en qué se gasta el presupuesto designado para la institución.

EPP