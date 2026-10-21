Educación

Implementan Restricción de Celulares en 25 Escuelas de Educación Básica de BC

La disposición comenzará el 3 de noviembre de manera general y busca regular el ingreso de dispositivos electrónicos personales durante las actividades escolares

Implementan Restricción de Celulares en 25 Escuelas de Educación Básica de BCImplementan Restricción de Celulares en 25 Escuelas de Educación Básica de BC | Foto: N+

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