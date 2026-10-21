Implementan Restricción de Celulares en 25 Escuelas de Educación Básica de BC

La restricción del uso de teléfonos celulares en planteles de educación básica de Baja California ya fue socializada en 25 escuelas, como parte de los preparativos para implementar la medida, informó la secretaria de Educación estatal, Irma Martínez Manríquez.

La funcionaria señaló que la estrategia ha sido bien recibida por la mayoría de madres y padres de familia; sin embargo, reconoció que podrían presentarse casos aislados de estudiantes que se nieguen a cumplir con la disposición.

La medida entrará en vigor el próximo 3 de noviembre y contempla restringir el ingreso de dispositivos electrónicos personales a los planteles de educación básica.

Baja California cuenta con alrededor de 3 mil 800 escuelas de este nivel educativo. La Secretaría de Educación había informado que algunos centros escolares ya aplicaban restricciones similares mientras se preparaba la implementación de la disposición.

La estrategia busca regular el uso de celulares y otros dispositivos personales durante las actividades escolares. Para su aplicación, las autoridades educativas, el personal docente y las familias deberán informar sobre los lineamientos y atender las situaciones que puedan surgir.

Información David Mena

APG