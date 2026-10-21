Seguridad

Dan de Alta a Maestro Herido en el Ataque a Secundaria 13 de Torreón

El docente habría pasado más de 15 días en terapia intensiva debido a las lesiones que sufrió

El docente habría pasado más de 15 días en terapia intensiva debido a las lesiones que sufrióEl maestro Ricardo Quintanar Ruiz resultó gravemente herido en el ataque a la Secundaria General No. 13 en el Ejido La Unión. Foto: N+

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El maestro Ricardo Quintanar Ruiz resultó gravemente herido en el ataque a la Secundaria General No. 13 en el Ejido La Unión

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