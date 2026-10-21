El profesor Ricardo Quintanar Ruiz, quien resultó herido durante el ataque registrado el pasado 1 de octubre en la Secundaria General No. 13 del ejido La Unión, en Torreón, recibió el alta médica luego de presentar una evolución favorable en su estado de salud.

La Coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna, maestra Flor Rentería, informó que el docente permaneció más de 15 días en terapia intensiva debido a las lesiones que sufrió. Posteriormente, fue trasladado a hospitalización general, donde permaneció cuatro días antes de recibir el alta médica. Ahora, iniciará un proceso de atención psicológica y emocional como parte de su recuperación integral, tras los hechos ocurridos en el plantel educativo.

Finalmente, la funcionaria señaló que la atención también se ha extendido a cerca de 200 estudiantes, maestros y personal administrativo de la secundaria, con el apoyo del sector salud y del programa INSPIRA. Asimismo, destacó la coordinación con madres y padres de familia para brindar acompañamiento a la comunidad escolar y reforzar las acciones encaminadas a prevenir nuevos incidentes.