Dan de Alta a Alumno tras Ataque en Secundaria 13 de Torreón, Coahuila

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila, Flor Rentería, actualizó el estado de salud del profesor Ricardo y del alumno Alexis, quienes resultaron lesionados durante el ataque registrado en la Secundaria General número 13 de Torreón.

Flor Rentería informó que Alexis ya fue dado de alta del hospital, luego de presentar una mejoría en su estado de salud. No obstante, el estudiante deberá continuar con su seguimiento médico y someterse a algunos estudios relacionados con su visión para evaluar su evolución.

Respecto al profesor Ricardo, se señaló que ya salió de terapia intensiva y actualmente permanece hospitalizado en piso, donde continuará bajo supervisión médica mientras avanza su recuperación.

Por el momento, no se contempla que el docente sea dado de alta, por lo que permanecerá bajo atención médica hasta que los especialistas determinen que se encuentra en condiciones de continuar su recuperación fuera del hospital.

De igual forma, se informó que una persona fue detenida luego de realizar una publicación en redes sociales, donde señaló que presuntamente había participado en los hechos registrados en la Secundaria General No.13, en el ejido La Unión. El delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), Región Laguna I señaló que la persona ya fue vinculada a proceso y permanece en prisión preventiva.

Las autoridades están a la espera que el profesor sea dado de alta para tomar su declaración sobre los hechos que servirá para la investigación y el esclarecimiento de los hechos.