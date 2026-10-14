Seguridad

Dan de Alta a Alumno tras Ataque en Secundaria 13 de Torreón, Coahuila

El profesor y el estudiante resultaron lesionados luego de ser agredidos por hombres que portaban machetes

Dan de Alta a Alumno tras Ataque en Secundaria 13 de Torreón, CoahuilaEl alumno, identificado como Alexis, fue dado de alta luego de resultar lesionado en el ataque registrado en la Secundaria General No. 13. Foto: N+

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