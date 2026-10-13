Detienen a Estadounidense con Armas y 101 Cartuchos en Piedras Negras, Coahuila
Elementos de la Guardia Nacional localizaron el armamento durante la revisión a una camioneta
Escucha este artículo
Elementos de la Guardia Nacional localizaron el armamento durante la revisión a una camioneta
Escucha este artículo
Un ciudadano estadounidense fue detenido por elementos de la Guardia Nacional cuando intentaba ingresar a México con dos armas de fuego y 101 cartuchos útiles por el Puente Internacional número uno de Piedras Negras, Coahuila.
La detención ocurrió el sábado durante una revisión aduanera a la camioneta en la que viajaba. Durante la inspección, las autoridades localizaron el armamento y las municiones, por lo que procedieron a detener al conductor y asegurar los objetos.
Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal en Piedras Negras, instancia que integró la carpeta de investigación correspondiente.
El caso fue judicializado ante un juez de control federal en Torreón por hechos relacionados con presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Este caso se suma a otras detenciones de ciudadanos estadounidenses registradas durante octubre en la frontera de Piedras Negras, por presuntamente intentar introducir armas de fuego a territorio mexicano sin cumplir con las disposiciones legales correspondientes.