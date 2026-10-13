Seguridad

Detienen a Estadounidense con Armas y 101 Cartuchos en Piedras Negras, Coahuila

Elementos de la Guardia Nacional localizaron el armamento durante la revisión a una camioneta

Detienen a Estadounidense con Armas y 101 Cartuchos en Piedras Negras, CoahuilaUn hombre fue detenido por intentar ingresar armas en el Puente Internacional 1 en Piedras Negras. Foto: N+

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