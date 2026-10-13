Detienen a Estadounidense con Armas y 101 Cartuchos en Piedras Negras, Coahuila

Un ciudadano estadounidense fue detenido por elementos de la Guardia Nacional cuando intentaba ingresar a México con dos armas de fuego y 101 cartuchos útiles por el Puente Internacional número uno de Piedras Negras, Coahuila.

La detención ocurrió el sábado durante una revisión aduanera a la camioneta en la que viajaba. Durante la inspección, las autoridades localizaron el armamento y las municiones, por lo que procedieron a detener al conductor y asegurar los objetos.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal en Piedras Negras, instancia que integró la carpeta de investigación correspondiente.

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El caso fue judicializado ante un juez de control federal en Torreón por hechos relacionados con presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Este caso se suma a otras detenciones de ciudadanos estadounidenses registradas durante octubre en la frontera de Piedras Negras, por presuntamente intentar introducir armas de fuego a territorio mexicano sin cumplir con las disposiciones legales correspondientes.