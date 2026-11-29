Dos personas fueron detenidas durante un cateo realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado en las oficinas de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, en el municipio de Pánuco.

El operativo se derivó de denuncias ciudadanas por presuntos cobros indebidos atribuidos a servidores públicos.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron equipos de cómputo y documentación relacionada con trámites y gestiones de cobro.

Los dos detenidos, quienes laboraban en la dependencia, fueron intervenidos en flagrancia, luego de que presuntamente agredieran al personal ministerial que participaba en el cateo.

Ambos son investigados por su posible participación en los hechos denunciados y su situación jurídica será determinada por un juez, mientras continúan las investigaciones.