La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada reportó resultados de los operativos preventivos y de vigilancia que mantiene desplegados en diversos puntos estratégicos del municipio.

El titular de la corporación policial destacó que, a través de la implementación del Operativo Centinela, los agentes municipales han logrado detectar y asegurar tanto vehículos que contaban con reporte de robo vigente como diversas armas prohibidas.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de las labores de vigilancia y prevención que se realizan en diferentes sectores del municipio.

JMR