Aseguran Autos Robados y Armas con Operativo Centinela en Ensenada, BC
El director de Seguridad Pública Municipal informó que las acciones de vigilancia han permitido identificar unidades con reporte de robo
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La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada reportó resultados de los operativos preventivos y de vigilancia que mantiene desplegados en diversos puntos estratégicos del municipio.
El titular de la corporación policial destacó que, a través de la implementación del Operativo Centinela, los agentes municipales han logrado detectar y asegurar tanto vehículos que contaban con reporte de robo vigente como diversas armas prohibidas.
El funcionario destacó que estas acciones forman parte de las labores de vigilancia y prevención que se realizan en diferentes sectores del municipio.
JMR