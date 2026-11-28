La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de siete hombres detenidos en Ciudad Obregón, Sonora, en posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Se trata de Javier ‘N’, Manuel de Jesús ‘N’, Gustavo Ángel ‘N’, Atilano Antonio ‘N’, Yahir ‘N’, Brayan Uriel ‘N’ y Jesús Damián ‘N’.

De acuerdo con información oficial, son integrantes de ‘Los Salazar’, grupo criminal generador de violencia en el noreste de México.

Los sujetos fueron detenidos en abril de 2023 en inmediaciones del fraccionamiento Santa Fe, de acuerdo con la investigación del caso.

En ese lugar, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Marina), los aprehendieron tras asegurarles un arsenal.

En total, se les decomisaron seis armas de fuego tipo fusil con sus respectivos cargadores, 163 cartuchos y un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador abastecido con 10 cartuchos útiles.

Tras presentar las pruebas correspondientes, el agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de los detenidos.

Javier “N”, Yahir “N”, Gustavo “N”, Brayan “N” y Jesús “N” fueron sentenciados a 14 años y seis meses de prisión; mientras que Atilano “N” y Manuel “N” a 17 años de prisión.

Lo anterior por delitos de acopio de armas de fuego, y de posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, con la agravante de pandilla.

SPB