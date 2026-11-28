Elementos de distintas corporaciones federales detuvieron en Querétaro y Baja California a cuatro integrantes de una organización delictiva transnacional dedicada al tráfico de personas, entre ellas la presunta líder de dicho grupo criminal, Sylvia 'N', "La Chefona".

En una primera acción, derivada de labores de inteligencia y vigilancia, se ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en El Pueblito, municipio de Corregidora, Querétaro, donde fue detenida Sylvia "N".

De acuerdo con las investigaciones, la detenida cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos, donde fue arrestada en mayo de 2012 por el delito de trata de personas y posteriormente deportada a México en julio de 2014.

En una segunda operación, se ejecutaron órdenes de cateo en inmuebles ubicados en Tijuana, Baja California, donde fueron detenidas tres personas más, una de ellas de nacionalidad china, identificada como Jiefeng "N", "Amigo-Chino". Estas personas fueron señaladas como presuntos colaboradores de la organización delictiva.

Durante las diligencias se aseguró dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, pasaportes brasileños y diversa documentación.

Los trabajos de investigación permitieron identificar que esta organización criminal se dedicaba a captar personas en los alrededores de la ciudad de São Raimundo das Mangabeiras, Brasil, para trasladarlas, previo pago, hacia Estados Unidos a través de México, mediante el uso de documentos falsificados.

Las detenciones, detacó el Gabinete de Seguridad federal, se realizaron como resultado de los trabajos de inteligencia e investigación para desarticular estructuras criminales. En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Con estas detenciones se debilita la estructura operativa y logística de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de personas", se precisó en el mensaje conjunto de las instituciones de seguridad.