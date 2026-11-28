Un sismo de magnitud 5.0 sorprendió la mañana de este sábado a habitantes de Los Ángeles, California, Estados Unidos. El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 9:30 horas, tiempo local, y tuvo su epicentro a seis kilómetros al suroeste de Manhattan Beach.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el terremoto se registró a 12.2 kilómetros de profundidad, frente a la costa californiana. Después del movimiento principal, también se reportaron réplicas de magnitudes 2.5 y 3.0 en zonas cercanas a Hermosa Beach y Redondo Beach.

Tras el temblor, cuerpos de emergencia locales iniciaron recorridos preventivos para identificar posibles afectaciones. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni daños estructurales. Tampoco se emitió una alerta de tsunami para la región.

Ante la posibilidad de nuevas réplicas, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil. También es importante contar con una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos, medicamentos, documentos importantes y una linterna.

Asimismo, se aconseja identificar zonas de menor riesgo dentro de la vivienda, revisar las rutas de evacuación y evitar utilizar elevadores durante un movimiento telúrico.