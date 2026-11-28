Un hombre de 66 años fue atendido por servicios de emergencia luego de ser localizado tendido en la vía pública y sin posibilidad de moverse en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Paramédicos diagnosticaron que presentaba hipotermia e intoxicación etílica, por lo que fue trasladado a un hospital.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías capitalinos recibieron un reporte por frecuencia de radio sobre una persona que necesitaba ayuda en el cruce de avenida Arcos de Belén y Balderas, en la colonia Centro.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron al hombre y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para revisar su estado de salud.

Minutos después arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes realizaron una valoración y determinaron que el adulto mayor presentaba hipotermia e intoxicación etílica.

Ante estas condiciones, los técnicos en urgencias médicas decidieron trasladarlo a un hospital para que recibiera atención especializada.

La intervención ocurrió en medio de las bajas temperaturas que se registran en la capital del país durante esta temporada. La hipotermia se produce cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede generarlo, lo que provoca un descenso peligroso de la temperatura corporal y requiere atención médica.