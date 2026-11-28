Lisseth Stephania, una adolescente de 13 años reportada como desaparecida desde el pasado lunes 23 de noviembre, fue localizada con vida este viernes en la Ciudad de México. La menor fue encontrada en la alcaldía Coyoacán, luego de que autoridades capitalinas activaran un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la adolescente fue localizada en las inmediaciones del mercado Emiliano Zapata, ubicado en la colonia del mismo nombre. Personal del sector Culhuacán de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la resguardó y activó los protocolos de atención correspondientes.

Tras su localización, se solicitó una valoración médica para conocer su estado de salud. De acuerdo con el reporte oficial, aparentemente se encontraba en buenas condiciones.

Posteriormente, integrantes del Grupo Especializado de Atención a la Búsqueda Inmediata (GEABI), junto con familiares de la menor, realizaron su traslado al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP).

La denuncia por su desaparición se recibió el 23 de noviembre, cuando fue vista por última vez en la colonia Independencia, alcaldía Benito Juárez. A partir de ese momento, la Fiscalía capitalina activó la Alerta Amber e inició las diligencias para localizarla.

En las labores participaron agentes de la Policía de Investigación (PDI), la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y la SSC. También se solicitó el apoyo del C5 y de otras instituciones para recabar información que permitiera conocer su ubicación.

Aunque la adolescente ya fue localizada, la Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su desaparición y determinar si fue víctima de algún delito.