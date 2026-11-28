Los últimos días de noviembre serán de los más intensos para los aficionados a la astronomía. Te decimos qué planetas y cuáles eventos astronómicos podrás ver a simple vista antes de que acabe el mes.

Marte y Júpiter junto a Régulo el 27 de noviembre

Por la madrugada del viernes 27 de noviembre, tres titanes habrán de conjugarse en el cielo: Marte y Júpiter pasarán junto a Régulo, la estrella principal de la constelación de Leo.

El espectáculo ocurrirá poco después de las cinco de la mañana y se extenderá hasta el amanecer. Hacia las 5:30, los dos planetas formarán un pequeño triángulo con la brillante estrella. Este espectáculo podrá verse a simple vista.

Las cuatro lunas galileanas estarán de un solo lado de Júpiter

Como hemos contado previamente, Galileo fundó la astronomía moderna con un telescopio de cartón que él mismo construyó. Además de que admiró los cráteres de la Luna y vislumbró las “orejas” de Saturno, como llamó a sus anillos, el físico también descubrió las cuatro lunas mayores de Júpiter.

Ío, Europa, Ganímedes y Calisto hoy son conocidas como las “lunas galileanas” en honor a su descubridor. Las noches del 28 y 29 de noviembre las cuatro lunas estarán en un solo lado de Júpiter. Con unos binoculares o un telescopio para principiantes se podrá apreciar el fenómeno con facilidad.

La Luna cerca del cúmulo del Pesebre

Otro importante fenómeno también ocurrirá la noche del 28 y 29 de noviembre. La Luna se ubicará junto al cúmulo del Pesebre. Esta nebulosa se ubica en la constelación de Cáncer y es una de las más cercanas a la Tierra, apenas a 600 años luz, una distancia descomunal para los humanos, pero muy corta para las dimensiones de la galaxia.

Durante la noche la constelación de Cáncer parecerá seguir a la Luna. La cabeza del cangrejo es una mancha un poco más brillante que el resto de la constelación; ese es el cúmulo del Pesebre. El fenómeno se podrá disfrutar a simple vista.

¿Cuáles planetas se verán a simple vista los últimos días de noviembre?

Recuerda que durante los últimos días de noviembre tres planetas podrán ser vistos a simple vista, sin la ayuda de binoculares ni telescopios. Marte y Júpiter permanecerán juntos toda la noche. Ambos salen después del anochecer por el este y apuntarán hacia el oeste hacia el alba.

Por su parte, Venus en este momento de su ciclo sale por la madrugada antes del amanecer. Durante estos días el planeta aparecerá por el este hacia las cinco de la mañana.