El agujero de la capa de ozono sobre la Antártida registró en 2026 un tamaño inusualmente grande y se convirtió en el séptimo más extenso desde que comenzaron los registros hace 48 años.

Eso se debe principalmente a condiciones meteorológicas atípicas y a un vórtice polar especialmente potente, informaron científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

De acuerdo con el análisis de ambas instituciones, entre el 7 de septiembre y el 13 de octubre, periodo de mayor disminución de la capa de ozono, la extensión promedio del agujero alcanzó aproximadamente 25 millones de kilómetros cuadrados, una superficie superior al doble del territorio de Estados Unidos.

El fenómeno llegó a su máxima extensión el 18 de septiembre, cuando cubrió 27.1 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a cerca del 90% del mayor agujero registrado hasta ahora, ocurrido el 9 de septiembre del año 2000.

Paul Newman, científico sénior de la Universidad de Maryland y líder durante años del equipo de investigación del ozono de la NASA en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard, explicó que el comportamiento de este año estuvo relacionado con un vórtice polar excepcionalmente fuerte, que prolongó el agotamiento del ozono en la región antártica.

El especialista señaló que, aunque en los últimos años el agujero de ozono ha comenzado a formarse más tarde, una señal de recuperación, las condiciones atmosféricas de 2026 favorecieron que alcanzara dimensiones que no se observaban desde hace una década.

No obstante, Newman advirtió que el agujero pudo haber sido entre 3.5 millones de kilómetros cuadrados más grande si las sustancias químicas que destruyen el ozono mantuvieran en la atmósfera las concentraciones que alcanzaron en el año 2000.

¿Por qué se hizo más grande el agujero de ozono?

La pérdida de ozono comienza cuando compuestos artificiales que contienen cloro y bromo son liberados al medio ambiente. Estos gases llegan a la estratosfera, donde la radiación ultravioleta los descompone y libera átomos que interactúan con partículas de las nubes estratosféricas, provocando la destrucción del ozono.

En este proceso interviene el vórtice polar, una corriente de viento estacional que rodea la Antártida y mantiene las temperaturas extremadamente bajas necesarias para la formación de nubes estratosféricas polares.

Amy Butler, investigadora científica del Laboratorio de Ciencias Químicas de la NOAA, explicó que durante agosto y septiembre los sistemas meteorológicos que normalmente contribuyen a debilitar el vórtice polar fueron particularmente débiles.

Esta situación permitió que los vientos del vórtice se mantuvieran más alejados del Polo Sur y generaran una zona más extensa con condiciones favorables para el agotamiento de la capa de ozono.

¿Cómo monitorean los científicos la capa de ozono?

La NOAA y la NASA realizan mediciones constantes de la capa de ozono mediante instrumentos transportados por globos, equipos terrestres y satélites.

En 2026, los científicos de la NOAA detectaron que las concentraciones de ozono sobre la región alcanzaron su nivel más bajo el 17 de octubre, con 105 unidades Dobson, una medida utilizada para determinar la cantidad de ozono presente en la atmósfera.

Como referencia, el valor mínimo registrado sobre el Polo Sur fue de 92 unidades Dobson, en octubre de 2006.

Desde 1979, los satélites han desempeñado un papel fundamental en la vigilancia de la capa de ozono. Entre los equipos utilizados para el seguimiento de este fenómeno se encuentran los instrumentos del satélite Aura de la NASA, NOAA-20, NOAA-21 y Suomi National Polar-orbiting Partnership.

Protocolo de Montreal, clave para la recuperación

Pese al incremento registrado este año, los científicos destacaron que la capa de ozono continúa mostrando señales de recuperación gracias a los acuerdos internacionales para reducir las sustancias químicas que la destruyen.

En particular, el Protocolo de Montreal de 1987 estableció el compromiso de sustituir compuestos como los clorofluorocarbonos (CFC), utilizados durante décadas en refrigeradores, aires acondicionados y materiales de aislamiento para edificios, por alternativas menos perjudiciales.

Stephen Montzka, científico sénior del Laboratorio de Monitoreo Global de la NOAA, indicó que los niveles de cloro en la estratosfera antártica procedentes de estas sustancias han disminuido aproximadamente un tercio respecto de los valores registrados durante la década de 1980.

Aunque algunos de estos compuestos pueden permanecer en la atmósfera durante décadas o liberarse de productos antiguos y vertederos, los científicos estiman que el agujero de ozono podría recuperarse hacia la década de 2070.

De esta manera, los especialistas subrayan que el tamaño extraordinario registrado en 2026 no representa un retroceso definitivo, sino que refleja la influencia de condiciones meteorológicas poco habituales sobre una capa protectora que, gracias a la cooperación internacional, continúa avanzando hacia su recuperación.

Con información de N+