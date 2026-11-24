Atención, amantes de la astronomía. Se completa un ciclo lunar más que dará paso a la primera Superluna, de tres consecutivas que se registrarán entre 2026 y 2027. Y para que no te pierdas la oportunidad de disfrutar de este evento, en N+ te adelantamos cuándo hay luna llena en noviembre y con qué evento coincidirá.

Tras el paso de la Lluvia de Meteoros Táuridas, la agenda de eventos astronómicos mensuales tiene preparado un espectáculo nocturno que será visible en todos los rincones de México y que tiene a la Luna como protagonista.

De hecho, el Almanaque del Granjero -una publicación estadounidense con datos sobre astronomía, cosechas y clima, entre otros- indica que las antiguas tribus norteamericana asignaron a la Luna Llena de Noviembre el nombre de "Luna de Castor" debido a que era la época en la que estos mamíferos se comenzaban a preparar para el invierno.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Luna de Castor 2023: ¿Por Qué se Llama Así y Hasta Cuándo se Podrá?

¿Cuándo es la Luna Llena de Noviembre 2026?

Aunque la fase llena de la Luna es visible desde este 23 de noviembre, el pico máximo de la Luna de Castor será este martes 24 de noviembre, por lo que en una nota previa ya te adelantamos cuándo será el mejor momento para verla.

Tal como te adelantamos, la Luna Llena de Noviembre será una Superluna lo que significa que el satélite natural de la Tierra está más cerca del planeta, en el punto conocido como Perigeo, lo que hace parecer que está ligeramente más grande de lo normal.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) indica que si bien "Superluna" no es un término astronómico oficial, se suele emplear para describir una Luna Llena que se encuentra al menos al 90 por ciento del Perigeo.

Como dato curioso vale la pena saber que las Superlunas ocurren tres a cuatro veces al año, y siempre de manera consecutiva.

¿Con qué evento astronómico coincide la Luna Llena de Noviembre 2026?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) del Gobierno de México, la Luna Llena de Noviembre coincidirá con el cúmulo estelar abierto M45 (Pléyades) el 24 de noviembre de 2026.

También conocidas como "Las Siete Hermanas" se ubicarán en dirección de la Constelación de Tauro, hacia la parte noreste de la esfera celeste.

Starwalk indica que las Pléyades suelen verse a simple vista bajo un cielo oscuro, pero dado que en el cielo estará la Superluna dificultará su visión, por lo que unos binoculares o un telescopio pueden ayudar según la separación aparente y las condiciones de observación.