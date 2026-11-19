Buenas noticias para los amantes de la astronomía, noviembre les regalará la oportunidad de deleitarse con la primera de tres Superlunas consecutivas que ocurrirán entre 2026 y 2027. Y para que no pierdas la oportunidad de disfrutar de este fenómeno, en N+ te decimos cuántos y qué días podrá disfrutarse.

La Superluna de Noviembre coincidirá con la Luna de Castor, nombre con el que el Almanaque del Granjero -publicación estadounidense que contiene pronósticos meteorológicos, tablas de siembra, datos astronómicos y recetas- reconoce a la luna llena de noviembre.

Dado que la Superluna es uno de los fenómenos astronómicos más esperados de noviembre, en una nota previa ya te explicamos qué es y por qué se le conoce con este nombre.

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¿Cuándo es la Luna de Castor en Noviembre 2026?

Tal como te adelantamos, se trata del nombre con el que las tribus americanas conocen a la Luna Llena de noviembre de 2026. Y debido a que será una superluna puede parecer más grande y brillante que una luna típica.

De acuerdo con la publicación, se le conoce con este nombre a la Luna Llena debido a que es la época en la que los castores comienzan a refugiarse en sus madrigueras tras haber acumulado suficientes reservas de alimentos para el invierno.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) indica que será el próximo 24 de noviembre cuando la Luna Llena se convierta en la protagonista del cielo nocturno.

El satélite natural de la Tierra adquirirá un llamativo tono amarillo o naranja debido a que su luz atraviesa más atmósfera terrestre.

¿Qué días hay Superluna en Noviembre 2026?

La NASA explica que las Superlunas se producen cuando la Luna Llena coincide con el punto más cercano de la Luna a la Tierra en su órbita elíptica, conocido como Perigeo.

Aunque alcanzará su punto máximo de la fase Llena el martes 24 de noviembre, la Luna de Castor podrá disfrutarse por lo menos tres días en el cielo nocturno. Será entre el 23 y el 25 de enero cuando se le observe iluminando el firmamento.

La Luna Llena ocurre cuando este Satélite Natural de la Tierra está en dirección opuesta al Sol desde la Tierra.

El atardecer será el mejor momento para disfrutarla toda vez que se hace presente la ilusión lunar, un efecto muy común con cualquier luna llena que hace ver al Satélite más grande.

Aunque el horario con el mejor momento para observar la luna cambia según la ubicación.

Debes saber que las Superlunas sólo ocurren tres o cuatro veces al año y siempre aparecen de forma consecutiva.