Superluna de Castor: ¿Cuándo Será y A Qué Hora Podrás Verla en México?

Noviembre de 2026 tendrá un fenómeno astronómico que podrá observarse a simple vista, se trata de la superluna de Castor.

Ocurrirá el 24 de noviembre y debido a su cercanía con la Tierra tendrá una apariencia más grande y brillante en comparación con otras lunas llenas del año.

De acuerdo con Star Walk, el momento exacto de esta fase lunar será a las después de las 18:00 horas del tiempo del centro de México.

Sin embargo, esto no significa que la Luna pueda observarse en ese instante desde todo el país, ya que su visibilidad dependerá de la ubicación y de la hora en que aparezca sobre el horizonte.

¿Cuándo y a qué hora ver la superluna de Castor en México?

La superluna de Castor podrá observarse durante las noches del 23, 24 y 25 de noviembre, aunque el momento astronómico de Luna llena ocurrirá el martes 24.

Para quienes se encuentren en la Ciudad de México (CDMX), el horario estimado de salida del satélite natural será a las 18:02 horas del 24 de noviembre.

La Luna llena recibe el nombre de superluna cuando coincide con el perigeo, que es el punto de su órbita en el que se encuentra más cerca de la Tierra.

Esto sucede porque nuestro satélite natural no gira alrededor del planeta en una trayectoria completamente circular, sino elíptica. Por esa razón, la distancia entre ambos cuerpos celestes cambia durante su recorrido.

Según Star Walk, la Superluna de noviembre de 2026 podrá verse aproximadamente 6.5% más grande y 13.5% más brillante que una Luna llena promedio.

Aunque estas diferencias pueden registrarse mediante mediciones, no siempre son fáciles de identificar a simple vista cuando se observa el cielo.

El nombre de Luna del Castor tiene su origen en las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica, que asignaban denominaciones a las lunas llenas de acuerdo con los cambios de la naturaleza y las actividades propias de cada temporada.

Una de las explicaciones señala que noviembre era el periodo en el que los castores construían sus refugios, almacenaban alimento y se preparaban para las bajas temperaturas del invierno.

FBPT