Astronomía

Superluna de Castor: ¿Cuándo Será y A Qué Hora Podrás Verla en México?

El evento celeste ocurrirá este mes de noviembre y coincidirá con el momento en que la Luna estará más cerca de la Tierra

Superluna de castorSuperluna de castor desde Morelos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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