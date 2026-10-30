Astronomía

Descubren Explosión Cósmica que Provocó Resplandores Residuales Más Brillantes en 20 Años

El fenómeno, denominado GRB 260310A, fue detectado el 10 de marzo de 2026 por el telescopio espacial de rayos gamma Fermi, de la NASA.

Representación artística del telescopio espacial Fermi de la NASA.Representación artística del telescopio espacial Fermi de la NASA. Foto: Instituto de Astrofísica de Andalucía vía Daniëlle Futselaar/MPIfR (artsource.nl)

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El GRB 260310A, detectado por el telescopio Fermi, revela un chorro de materia más energético de lo esperado. ¿Qué causó este resplandor tan brillante? Entérate aquí.

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