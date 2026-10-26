Cempasúchil para Día de Muertos: Consejos para Cuidar la Belleza de la Flor Mexicana

Se acerca el Día de Muertos 2026 y en el altar de la ofrenda no puede faltar la flor de cempasúchil (Tagetes erecta) que junto con otros elementos, como el pan de muerto, veladoras y calaveritas de azúcar o chocolate, es uno de los más tradicionales y representativos de esta festividad dedicada a los fieles difuntos.

Su nombre en náhuatl es cempohualxochitl, significa “veinte flores” o “varias flores”, se trata de una flor originaria de México de color vibrante que va desde el amarillo intenso hasta el anaranjado y con un aroma muy particular de la temporada.

La planta se cultiva cada año bajo condiciones cálidas, semicálidas, secas y templadas, florece durante toda la temporada de verano y otoño.

Es un símbolo prehispánico, se cree que los pétalos de la flor de cempasúchil iluminan o trazan el camino de las almas que nos visitan en Día de Muertos. Otros aseguran que es su intenso olor es el que las guía hacia su hogar, en el que los espera una ofrenda dedicada a su memoria, con todo lo que les gustaba en vida.

Cuidados de la flor de cempasúchil

En México, se registra una producción anual que supera las nueve mil toneladas, y un valor de producción de más de 89 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, siendo el estado de Puebla el principal productor de esta hermosa planta.

Aunque, en la CDMX, la flor de cempasúchil se produce en el suelo de conservación del las alcaldías Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

Foto: N+

Las plantas en maceta son muy comunes en la ofrenda y, además, tienen precios muy accesibles; para que su belleza se prolongue, sigue estos consejos y evita que se marchite.

Es importante que sepas que se trata de una planta que requiere sol, por lo que no debes mantenerla en lugares oscuros, sacala durante unas horas al día para que reciban los rayos del sol, recuerda que en la temporada de otoño el astro no es tan intenso, aunque sí puede haber radiación solar, y luego regresarla a la ofrenda.

La flor de cempasúchil requiere que la riegues con un poco de agua dos o tres veces por semana, pero sin excederte, recuerda que la maceta debe tener drenaje al fondo para que el agua no se quede estancada.

Cada que veas flores secas retíralas para que siga produciendo botones y después de que la festividad concluya trasplántala en el jardín o en una maceta más grande para que vuelva a florecer. Toma en consideración que las flores secas pueden servir como semillas para sembrar nuevas plantas.

Con información de N+

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