Medio Ambiente

Cempasúchil para Día de Muertos: Consejos para Cuidar la Belleza de la Flor Mexicana

Se cree que sus pétalos iluminan o trazan el camino de las almas que nos visitan el 1 y 2 de noviembre

Cultivos de flor de CempasúchilCultivos de flor de Cempasúchil. Foto: N+

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Descubre cómo cuidar la flor de cempasúchil, un símbolo prehispánico esencial para el Día de Muertos. Aprende a mantener su belleza y significado en tu ofrenda.

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