Accidentes

Dos Camionetas Caen a Canal en Menos de Cuatro Horas en Culiacán, Sinaloa

En la camioneta viajaba un adolescente que resultó con lesiones leves y fue atendido por paramédicos

Dos Camionetas Caen a Canal en Menos de Cuatro Horas en Culiacán, SinaloaDos Camionetas Caen a Canal en Menos de Cuatro Horas en Culiacán. Foto: N+

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