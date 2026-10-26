Dos Camionetas Caen a Canal en Menos de Cuatro Horas en Culiacán, Sinaloa

Dos accidentes de tránsito, en los que dos camionetas terminaron en el fondo de un canal pluvial, se registraron durante la mañana de este lunes en el sector sur de Culiacán. En ambos casos, los conductores resultaron con lesiones leves.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana, sobre el bulevar Ejército de Occidente, a la altura de la calle La Tundra, en el sector Prados del Sur. De acuerdo con el conductor, perdió el control de la unidad al intentar esquivar un bache y un vehículo estacionado, por lo que cayó al canal.

En la camioneta viajaba un adolescente que resultó con lesiones leves y fue atendido por paramédicos de Cruz Roja, sin necesidad de traslado a un hospital.

Horas más tarde, alrededor de las 11:00 de la mañana, se registró un segundo accidente en la misma vialidad. En esta ocasión, un hombre de aproximadamente 60 años cayó al canal a bordo de una camioneta tipo pickup, luego de perder el control mientras circulaba por la zona.

Según los informes, el adulto mayor habría intentado avanzar por el área donde se realizaban maniobras para retirar la primera unidad. Durante un altercado con elementos militares, quienes presuntamente detectaron que conducía en estado de ebriedad, el hombre habría intentado huir y terminó dentro de la obra hidráulica.

Paramédicos de Cruz Roja y personal de Protección Civil municipal atendieron al segundo conductor y confirmaron que sus lesiones no eran de gravedad.

Elementos de Tránsito Municipal se hicieron cargo de las diligencias correspondientes en ambos accidentes, que dejaron daños materiales y movilizaron a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.