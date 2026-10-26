Fiscalía Investiga Muerte de Motociclista en la Carretera Xalapa-Veracruz

Se reportó un accidente sobre la carretera Federal Xalapa-Veracruz justo frente al Batallón de Infantería, en el carril que baja rumbo a Veracruz. De acuerdo con el reporte preliminar, un motociclista de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida en el lugar.

Según testigos, el cuerpo del conductor quedó tendido sobre el pavimento, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número de emergencias 911.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes revisaron al motociclista y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el accidente que le costó la vida al conductor.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido durante la mañana de este lunes en Emiliano Zapata.