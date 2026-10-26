Accidentes

Fiscalía Investiga Muerte de Motociclista en la Carretera Xalapa-Veracruz

Paramédicos confirmaron el fallecimiento del conductor en el sitio, mientras personal ministerial inició las diligencias para determinar cómo ocurrió el percance

Un motociclista de 35 años perdió la vida en un accidente en la carretera Xalapa-Veracruz.Un motociclista de 35 años perdió la vida en un accidente en la carretera Xalapa-Veracruz. Archivo N+

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Un motociclista fallece en la carretera Xalapa-Veracruz frente al Batallón de Infantería. Los paramédicos confirmaron su muerte en el lugar

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