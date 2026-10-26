Accidentes

Bebé de un Año Es Hospitalizada por Sospecha de Ingerir Raticida en Juárez, Nuevo León

La menor fue trasladada a la Clínica 4 del IMSS, en Guadalupe, luego de que su abuelo la encontrara sobre una cama con el producto químico esparcido en una cobija

Internan a bebe por presuntamente consumir raticida.Internan a bebe por presuntamente consumir raticida. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+