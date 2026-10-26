Bebé de un Año Es Hospitalizada por Sospecha de Ingerir Raticida en Juárez, Nuevo León

Una bebé de un año permanece bajo observación médica en la Clínica 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que se reportara una posible exposición a veneno para ratas al interior de una vivienda en el municipio de Juárez, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros informes, la pequeña, identificada como Nashly, fue localizada por su abuelo sobre una cama, donde había raticida esparcido en la cobija. Ante la sospecha de que pudiera haber ingerido el producto, el familiar decidió trasladarla al área de urgencias del hospital, ubicado en el centro de Guadalupe.

Tras el ingreso de la menor, el personal médico realizó una exploración física y las pruebas correspondientes para determinar si había consumido la sustancia tóxica.

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La pequeña se encontraba estable y permanecía bajo vigilancia médica para dar seguimiento a su evolución y descartar posibles complicaciones relacionadas con la exposición al raticida.

El caso ya es investigado por las autoridades, que deberán esclarecer cómo ocurrió el incidente y en qué circunstancias la menor tuvo contacto con el producto.