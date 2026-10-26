Motociclista Grave tras Accidente en Colonia Villa Jardín en Lerdo, Durango

Un motociclista resultó gravemente lesionado, luego de verse involucrado en un accidente vial en la colonia Villa Jardín, en el municipio de Lerdo, Durango.

Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo, al lugar arribaron las autoridades y localizaron una motocicleta en el cruce de la avenida Crisantemos y la calle Heliotropos.

Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrió el accidente y por cuál de las dos vialidades circulaba la unidad, debido a que el conductor se encontraba inconsciente y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladaron al lesionado a la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibiría atención médica especializada.

Por su parte, agentes de Peritos quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.