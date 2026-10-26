Accidentes

Motociclista Grave tras Accidente en Colonia Villa Jardín en Lerdo, Durango

El hombre fue trasladado a la clínica 46 del IMSS para recibir atención médica especializada

Motociclista Grave tras Accidente en Colonia Villa Jardín en Lerdo, DurangoUn motociclista resultó gravemente lesionado al verse involucrado en un accidente. Foto: Archivo N+

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