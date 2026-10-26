Accidentes

Accidente en Carretera Victoria-Matamoros Hoy: Muere Elemento de la Guardia Estatal

Personal de la Fiscalía de Justicia ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes

Muere Elemento de la Guardia EstatalMuere Arrollado Elemento de la Guardia Estatal. Foto: N+

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Accidente fatal en el km 45 de la carretera Victoria-Matamoros deja un elemento de la Guardia Estatal sin vida.

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