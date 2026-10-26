Accidente en Carretera Victoria-Matamoros Hoy: Muere Elemento de la Guardia Estatal

Un elemento de la Guardia Estatal Tamaulipas de auxilio carretero murió arrollado en el kilómetro 45 de la carretera Victoria-Matamoros, a la altura del ejido Nuevo Plan de Ayala. El percance se registró cerca de las 06:30 horas, cuando la unidad en la que viajaba el elemento se encontraba detenida sobre ese tramo carretero.

Paramédicos que acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado.

El conductor de la unidad involucrada fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.

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Como Víctor Manuel Herrera Torres fue identificado el elemento policial que falleció tras ser atropellado en la carretera Ciudad Victoria-Matamoros, a la altura del kilómetro 45, cerca del municipio de Padilla, Tamaulipas.

El oficial era originario de Tampico y se encontraba destacamentado en Padilla. De acuerdo con la información disponible, intentó cruzar la carretera cuando fue arrollado por un vehículo, con placas de circulación de Tamaulipas.