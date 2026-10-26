Accidentes

Muere Mujer Arrollada por Camioneta al Oriente de Saltillo, Coahuila

Patricia Saldaña había salido de su casa e iba a tomar un camión para dirigirse a su trabajo cuando ocurrió el accidente

Muere Mujer Arrollada por Camioneta al Oriente de Saltillo, CoahuilaLa mujer perdió la vida al ser atropellada por un vehículo en la prolongación Otilio González. Foto: N+

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