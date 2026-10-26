Una mujer de 52 años perdió la vida tras ser atropellada por una camioneta a unos cuantos metros de un puente peatonal, sobre la prolongación Otilio González, al oriente de Saltillo.

La mañana de este lunes, Patricia Saldaña acababa de salir de su domicilio y se dirigía a tomar el camión para trasladarse a su trabajo, cuando intentó cruzar la avenida y fue arrollada por una camioneta.

Tras el reporte, paramédicos acudieron al lugar; sin embargo, únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El conductor de la camioneta involucrada fue detenido por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Por su parte, agentes de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y se encargaron del traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).