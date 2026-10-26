Rescatan a Cinco Rapelistas de Barranco tras Ataque de Abejas en Viesca, Coahuila

Cinco personas que practicaban rapel en una zona de difícil acceso del ejido Tomás Garrido, en Viesca, fueron rescatadas tras un operativo de varias horas, luego de ser atacadas por un enjambre de abejas.

El llamado de emergencia se recibió alrededor de las 3:30 horas de este domingo, lo que movilizó a 20 rescatistas y seis unidades de emergencia. Claudia González, coordinadora de Protección Civil Región Laguna, informó que el reporte inicial señalaba a cuatro personas en riesgo en un pequeño barranco; sin embargo, al arribar al lugar, los elementos confirmaron que eran cinco.

Debido a las condiciones agrestes del terreno, los rescatistas tuvieron que utilizar equipo especializado para descender y brindar auxilio. Entre las personas afectadas se encontraba una mujer que presentaba una posible lesión en un pie, además de las picaduras de abejas.

Las labores de rescate concluyeron cerca de las 9:30 horas. Una vez que fueron puestos a salvo, los cinco afectados fueron trasladados al Centro de Salud de Viesca y posteriormente canalizados a distintos hospitales de la región para su valoración médica.

Los rescatados fueron identificados como Sofía ‘N’, de Saltillo, trasladada a la Clínica del IMSS; Mario ‘N’, de 36 años, originario de Ramos Arizpe, llevado a un hospital privado; José Javier ‘N’, de 35 años, de Apodaca, trasladado al Club de Leones; Ana Vanessa ‘N’, de 24 años, de Saltillo, llevada al IMSS de Matamoros; y Manuel ‘N’, de 40 años, también de Saltillo, trasladado al ISSSTE de Torreón.