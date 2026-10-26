Seguridad

Rescatan a Cinco Rapelistas de Barranco tras Ataque de Abejas en Viesca, Coahuila

Las autoridades tuvieron que utilizar equipo especializado para descender y brindar auxilio a las personas

Rescatan a Cinco Rapelistas de Barranco tras Ataque de Abejas en Viesca, CoahuilaCinco personas fueron atacadas por abejas mientras practicaban rapel en Viesca. Foto: Protección Civil

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