Localizan Sin Vida a 'El Komanche', Creador de Contenido Salvadoreño, en Cumbres de Monterrey

Un creador de contenido conocido en redes sociales como 'El Komanche' fue localizado sin vida en una vivienda de renta ubicada en el sector Cumbres, en el municipio de Monterrey.

El hallazgo ocurrió en un domicilio situado sobre la calle Paseo de Bruselas, en la colonia Paseo de las Cumbres, cuarto sector, donde autoridades comenzaron las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven tenía 25 años, era originario de El Salvador y contaba con miles de seguidores en distintas plataformas digitales, donde alcanzó popularidad por sus intervenciones en transmisiones y sus interacciones con otros creadores.

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Incluso, habría participado en colaboraciones internacionales que contribuyeron a darle mayor visibilidad en internet durante los últimos meses.

Algunos de los videos en los que colaboró circularon ampliamente en redes sociales, donde sus seguidores identificaban su estilo y sus conversaciones espontáneas durante las transmisiones.

La noticia de su fallecimiento llamó la atención debido a la presencia que mantenía en las plataformas digitales y a la actividad que había desarrollado recientemente como generador de contenido.

Durante el reporte preliminar también se mencionó que el joven presuntamente atravesaba por problemas relacionados con su salud mental; sin embargo, esta información deberá ser considerada con cautela mientras las autoridades esclarecen lo sucedido.

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León quedó a cargo de las indagatorias para determinar las circunstancias del caso y establecer qué ocurrió antes de que fuera encontrado.