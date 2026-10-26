Accidentes

Localizan Sin Vida a 'El Komanche', Creador de Contenido Salvadoreño, en Cumbres de Monterrey

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León inició las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del joven de 25 años

Muere influencer en MonterreyMuere influencer en Monterrey. Foto: El Komanche

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El Komanche, creador de contenido de 25 años, fue localizado sin vida en Cumbres de Monterrey. La Fiscalía de Nuevo León indaga el caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Influencer salvadoreño encontrado sin vida en Monterrey | N+