¿Viene Hacia México? Trayectoria de la Tormenta Vance en el Pacífico Mexicano
El ciclón tropical sigue su avance frente a costas nacionales; ocasionará lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado
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El ciclón tropical sigue su avance frente a costas nacionales; ocasionará lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que Vance se mantendrá como tormenta tropical varios días en el Pacífico mexicano, por lo que ocasionará lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en estados del occidente y sur del país.
Ante ello, en N+ te informamos si el ciclón –que se convirtió en huracán pero ya se degradó– se dirige hacia México y si pudiera tocar tierra en costas nacionales, según los pronósticos actuales de las autoridades.
A las 06:00 horas de este lunes, la tormenta Vance se ubicó a 415 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 560 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.
De acuerdo con el reporte del SMN, el fenómeno meteorológico avanza actualmente hacia el noroeste a 9 km/h, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h.
Debido a su presencia en el Pacífico, el organismo previó lluvias muy fuertes en Nayarit y Jalisco, así como lluvias fuertes en Colima, Michoacán y Guerrero.
Además de vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Colima y Michoacán; y vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en Jalisco y Guerrero.
Por dicha razón, pidió a la población de esos estados extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.
Según los mapas de pronóstico, Vance avanzará esta semana en dirección a México, pero no se prevé que toque tierra como tormenta, y que únicamente puedan acercarse sus remanentes a costas de Sinaloa el 31 de octubre. Este es la trayectoria prevista por día y hora:
26 de octubre, 12:00 horas: Tormenta tropical, a 400 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.
27 de octubre, 12:00 horas: Tormenta tropical, a 370 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.
28 de octubre, 12:00 horas: Tormenta tropical, a 260 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.
29 de octubre, 00:00 horas: Tormenta tropical, a 260 km al suroeste de Mazatlán, Sinaloa.
30 de octubre, 00:00 horas: Post tropical/remanentes, a 220 km al suroeste de Bahía Tempehuaya, Sinaloa.
31 de octubre, 00:00 horas: Post tropical/remanentes, a 210 km al sur-suroeste de Altata, Sinaloa.
SPB