¿Viene Hacia México? Trayectoria de la Tormenta Vance en el Pacífico Mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que Vance se mantendrá como tormenta tropical varios días en el Pacífico mexicano, por lo que ocasionará lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en estados del occidente y sur del país.

Ante ello, en N+ te informamos si el ciclón –que se convirtió en huracán pero ya se degradó– se dirige hacia México y si pudiera tocar tierra en costas nacionales, según los pronósticos actuales de las autoridades.

¿Dónde se localiza Vance?

A las 06:00 horas de este lunes, la tormenta Vance se ubicó a 415 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 560 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

De acuerdo con el reporte del SMN, el fenómeno meteorológico avanza actualmente hacia el noroeste a 9 km/h, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h.

Debido a su presencia en el Pacífico, el organismo previó lluvias muy fuertes en Nayarit y Jalisco, así como lluvias fuertes en Colima, Michoacán y Guerrero.

Además de vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Colima y Michoacán; y vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en Jalisco y Guerrero.

Por dicha razón, pidió a la población de esos estados extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

Trayectoria de Vance rumbo a México

Según los mapas de pronóstico, Vance avanzará esta semana en dirección a México, pero no se prevé que toque tierra como tormenta, y que únicamente puedan acercarse sus remanentes a costas de Sinaloa el 31 de octubre. Este es la trayectoria prevista por día y hora:

26 de octubre, 12:00 horas: Tormenta tropical, a 400 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

27 de octubre, 12:00 horas: Tormenta tropical, a 370 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

28 de octubre, 12:00 horas: Tormenta tropical, a 260 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

29 de octubre, 00:00 horas: Tormenta tropical, a 260 km al suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

30 de octubre, 00:00 horas: Post tropical/remanentes, a 220 km al suroeste de Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

31 de octubre, 00:00 horas: Post tropical/remanentes, a 210 km al sur-suroeste de Altata, Sinaloa.

Trayectoria prevista del ciclón tropical Vance en el Pacífico. Imagen de satélite SMN

SPB