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¿Viene Hacia México? Trayectoria de la Tormenta Vance en el Pacífico Mexicano

El ciclón tropical sigue su avance frente a costas nacionales; ocasionará lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado

Vista satelital del ojo del ciclón Vance sobre el océano Pacífico, el 23 de octubre de 2026. Imagen CIRA | NOAA vía ReutersVista satelital del ojo del ciclón Vance sobre el océano Pacífico, el 23 de octubre de 2026. Imagen CIRA | NOAA vía Reuters

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