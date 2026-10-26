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Se Esperan Lluvias Intensas en 8 Entidades por Ciclón Tropical en el Pacífico

Protección Civil llamó a la población a tomar previsiones porque las fuertes precipitaciones podrían acompañarse con descargas eléctricas, además de generar encharcamientos e inundaciones

Lluvias hoy 26 octubre 2026La humedad favorecida por Vance reforzará la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país. Foto: Reuters.

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