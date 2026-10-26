Se Esperan Lluvias Intensas en 8 Entidades por Ciclón Tropical en el Pacífico

Una línea seca, canales de baja presión y el ciclón tropical Vance en el Pacífico mexicano causarán fuertes lluvias en al menos ocho estados del país para este lunes.

Además, se pronostica inestabilidad atmosférica al interior del territorio mexicano, lo que afectará con intensas precipitaciones en el centro, oriente y sureste de México.

La humedad favorecida por Vance reforzará la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país, así como rachas de viento de hasta 60 km/h y oleaje elevado en costas de Nayarit y Jalisco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur) y Jalisco (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (este y sur), Coahuila (oeste y suroeste), Durango (norte, centro y sur), Zacatecas (norte y oeste), Sinaloa (sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Tamaulipas (noroeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Y muy bajas en:

De -5 a 0 °C durante la madrugada: zonas serranas de Baja California y Durango.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo medio nublado, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Para la tarde se espera ambiente templado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en zonas del Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 11 a 13 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 19 a 121 °C y la mínima de 8 a 10 °C.

ASJ