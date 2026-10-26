Internacional

Bolsonaro Pide Anular Elecciones en Brasil por Ampliación en Horario de Votación

El líder conservador dijo que es imposible reconocer la victoria de Lula da Silva, tras la prórroga decidida por el Tribunal Superior Electoral

BolsonaroSegún el candidato opositor, el magistrado del Supremo "atropelló" al Tribunal Superior Electoral. Foto: Reuters.

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