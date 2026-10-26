Lula Celebra Reeleción por Cuarto Mandato: 'Brasil No Es Patio Trasero de Nadie'

Tras su victoria electoral este domingo, el presidente Lula da Silva celebró ser reelecto y resaltó un lema que lo acompañó durante toda la campaña en una postura contra los intereses del extranjero: "Brasil no va a ser el patio trasero de nadie".

Desde Sao Paulo, con la garganta gastada y su voz ronca, el presidente resaltó que la elección registró el menor abstencionismo de la historia, logrando la participación de jóvenes que llevaban a sus abuelos a las casillas a votar.

También destacó que el balotaje obtuvo el menor número de votos nulos.

Lula celebró la remontada que le permitió una ventaja de tres puntos sobre su rival, el derechista Flávio Bolsonaro.

Con el 100% de las urnas escrutadas, el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) le dio el 51.79% de los votos válidos, frente al 48.21% Bolsonaro, del Partido Liberal, quien rechazó los resultados de la segunda vuelta.

"Puedo garantizar que vamos a cambiar la forma de gobernar este país", señaló Lula, quien sostuvo que protegerá la libertad religiosa, garantizará la inversión para la educación y la salud, además de combatir la violencia de género.

El senador Flávio Bolsonaro anunció que solicitará la anulación de los comicios, al rechazar la victoria de Lula da Silva y cuestionar una decisión judicial que, según afirmó, modificó las reglas de votación durante la jornada electoral.

"Es imposible, es imposible, reconocer los resultados de las elecciones en el contexto de cómo sucedieron estas cosas. ¡Vamos a usar a nuestro equipo legal; vamos a pedir la anulación de estas elecciones!", añadió ante sus simpatizantes.

Líderes regionales de América felicitaron en redes sociales al presidente reelecto de Brasil, quien obtuvo un cuarto mandato sin precedentes.

Desde su regreso al poder en 2023, ha sido un crítico acérrimo del presidente de EUA, Donald Trump. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la victoria de Lula "garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño", mientras que el senador estadounidense Bernie Sanders escribió que "Lula ha defendido a los trabajadores y la democracia brasileños, y seguirá haciéndolo durante los próximos cuatro años".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió en redes sociales: "¡Viva la democracia! ¡El pueblo de Brasil ha ganado! ¡Felicitaciones, presidente Lula!".

TLS