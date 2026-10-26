Internacional

Lula Celebra Reeleción por Cuarto Mandato: 'Brasil No Es Patio Trasero de Nadie'

El presidente brasileño se refirió a su victoria electoral de este domingo, donde venció al derechista Flávio Bolsonaro

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¿Cómo Lula Remontó la Elección de Brasil Tras Perder la Primera Vuelta?

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