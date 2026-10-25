Luiz Inácio Lula da Silva Gana las Elecciones de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la reelección en la segunda vuelta de Brasil, con 51,76 % de los votos válidos frente a 48,24 % de Flávio Bolsonaro, según el Tribunal Superior Electoral (TSE), cuyo portal marca la elección como matemáticamente definida con 99,79 % de las secciones totalizadas.

Lula suma 64.093.998 votos y Flávio Bolsonaro, 59.735.422, una diferencia de 3,52 puntos porcentuales. El TSE había totalizado 498.199 de las 499.248 secciones del país. Los votos en blanco fueron 1.427.913 (1,12 %) y los nulos, 2.717.411 (2,12 %). En el primer corte, con 0,25 % de las secciones, Lula tenía 57,66 % de los votos válidos y Flávio Bolsonaro, 42,34 %.

Los brasileños elegían entre dar un nuevo mandato a Lula, que presidió el país de 2003 a 2010 y de nuevo desde 2023, o llevar a la presidencia a Flávio Bolsonaro, senador de 45 años y aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), cumple una condena por intentar un golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro calificó de inaceptable la ampliación del horario de votación y pidió que se anule la elección.

Lula agradeció a los brasileños en un mensaje publicado en la red social X, tras la definición de la elección.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo felicitó en la misma red, donde celebró el triunfo de la democracia y del pueblo de Brasil. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también felicitó al pueblo brasileño por su participación en los comicios y a Lula por su reelección, y reiteró la voluntad de México de fortalecer la amistad, el diálogo político y la cooperación bilateral en beneficio de ambos países y de América Latina.

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Los centros de votación debían cerrar a las 17:00, hora de Brasilia, pero permanecieron abiertos hasta las 19:00 después de que el ministro del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin ordenara una prórroga de dos horas en todo el país. La medida respondió a las solicitudes de ambos candidatos: el equipo de Lula pidió más tiempo por problemas con los autobuses que llevan a los votantes en nueve estados, y Flávio Bolsonaro, por las fuertes lluvias en el sur.

La prórroga generó confusión logística, pues algunas mesas habrían cerrado antes de recibir la orden. En una escuela de Brasilia, la mayoría de los voluntarios que supervisaban el conteo se retiró entre 15 y 20 minutos después del cierre de las urnas, y en un centro de Río de Janeiro las urnas electrónicas ya estaban apagadas y no pudieron volver a encenderse.

El equipo de Lula reclamó que los ayuntamientos de São Paulo y Salvador, ciudades gobernadas por aliados de Flávio Bolsonaro, obstruyeron el transporte público durante la jornada, lo que, sostiene, viola la legislación electoral. El Partido de los Trabajadores (PT) denunció que al menos 30 % de los autobuses en São Paulo y 40 % en Salvador no salieron de las cocheras. Días antes, la justicia electoral había dictaminado que los alcaldes debían garantizar transporte gratuito para los votantes.

Un juez electoral de Bahía ordenó la detención del secretario de Movilidad de Salvador, luego de que se impidiera la salida de al menos 75 autobuses de las cocheras municipales. Lula afirmó que el funcionario viajó a París, por lo que no podrá ser detenido este domingo. El alcalde de Salvador, Bruno Reis, responsabilizó a sindicalistas de colocar ilegalmente material del PT en los vehículos.

El presidente del TSE, Kássio Nunes Marques, reconoció que en algunas ciudades hubo escasez de autobuses, aunque aseguró que la situación se atendía y que los recursos aumentaban de manera progresiva.

En Miami, Florida, Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato y exdiputado de 42 años, saludó a sus seguidores en un colegio electoral.

“La mayoría de la gente que está aquí viene a votar para liberar a Jair Bolsonaro”, declaró el político.

Eduardo Bolsonaro, quien también reclamó una reforma del poder judicial, fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por ejercer presión ilegal sobre la administración de Donald Trump para que se impusieran sanciones a miembros del gobierno brasileño y aranceles más altos a las exportaciones del país, durante el juicio contra su padre. A principios de octubre, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes dictó una orden de detención en su contra. Vive en Estados Unidos desde 2025 y los expertos consideran poco probable que sea extraditado. No está claro si votó: los detenidos en prisión preventiva pueden hacerlo, pero los condenados con sentencia firme tienen suspendidos sus derechos políticos.

Independientemente de quién ganara la presidencia, el Congreso que asumirá en febrero de 2027 se desplaza hacia la derecha, de acuerdo con The Associated Press (AP). Si los legisladores de derecha y de centro se unen, controlarían la mayoría simple en la Cámara de Diputados, de 513 escaños, e incluso podrían reunir una supermayoría para reformar la Constitución, con una dinámica similar esperada en el Senado. Muchos de ellos buscan remodelar el Supremo Tribunal Federal, la economía y las políticas de derechos humanos y ambientales.

“Las autoridades electorales de Brasil y su maquinaria electoral son fiables; sin embargo, esta situación podría convertirse en la tormenta perfecta para una disputa postelectoral”, señaló Benjamin Gedan, investigador senior y director del programa para América Latina del Stimson Center.

El líder del Senado, Davi Alcolumbre, pidió respetar el resultado electoral y mantener la paz. El jefe de la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, informó que en las primeras horas la votación se desarrolló de forma pacífica y con condiciones de seguridad adecuadas, e instó a los candidatos a respetar los resultados finales. Trump evitó respaldar a algún candidato y dijo que su administración sigue de cerca la contienda.