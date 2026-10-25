Internacional

Luiz Inácio Lula da Silva Gana las Elecciones de Brasil

Flávio Bolsonaro pidió anular la elección y calificó de inaceptable ampliar el horario

Luiz Inácio Lula da Silva Gana las Elecciones de Brasil 2026El presidente Luiz Inácio Lula da Silva tendrá un cuarto mandato frente a Brasil. Foto: AP

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