Internacional

Brasileños Votan para Decidir si Reeligen a Lula o Traen a los Bolsonaro de Vuelta

Las casillas abrieron esta mañana para la segunda vuelta presidencial en que casi 159 millones de ciudadanos están convocados a las urnas

BrasilLos centros electorales cerrarán a las 17:00 horas locales, 14:00 horas de CDMX. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+