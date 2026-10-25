Él Era Mario Puga, Promotor Cultural y Activista del Barrio de Tepito

Mario Puga, quien murió tras una persecución policial contra presuntos ladrones de relojes, fue un promotor cultural del Barrio Bravo de Tepito durante muchos años.

Tras su fallecimiento el sábado, sus amigos y conocidos lamentaron la noticia y expresaron su pésame, incluidos varios funcionarios de la Ciudad de México.

Mario Enrique García Puga, su nombre completo, fue un activista, fotógrafo y diseñador. Dedicó buena parte de su vida a preservar la historia y la memoria del barrio donde se crió.

En su juventud, documentó la tragedia del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, incluida la devastación del icónico Hotel Regis.

En 1986 colaboró en el diseño de la revista Desde Tepito, una publicación que nació con la intención de difundir las inquietudes del barrio. Según su primer editorial, sus impulsores querían fortalecer la comunicación comunitaria y promover la unidad entre vecinos.

Como parte de esa lucha, Mario Puga fundó el Espacio Cultural Tepito y creó el proyecto Fotografitos de Tepito.

"Siempre estuvo dispuesto a ver por su comunidad, un hombre congruente con sus principios y orgulloso de su gente", indicó una esquela del Espacio Cultural.

Era apasionado de la música. Lo mismo compartía su afición por la agrupación británica de rock Oasis, como su gusto por la salsa de Rubén Blades y Héctor Lavoe. Pero entre todos, destacaba la cumbia sonidera, según sus publicaciones en Facebook.

A través de sus redes sociales, difundía concursos de fotografía sobre Tepito y compartía carteles de eventos musicales o talleres en la zona, con el propósito de promover las expresiones artísticas y la identidad de un barrio marcado por el estigma de los delitos que ocurren a diario en sus calles.

En el ámbito político, simpatizaba con figuras de la izquierda capitalina. Durante su trayectoria, coincidió en distintos eventos con personajes como el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el diputado Ricardo Monreal.

En los últimos años fue colaborador de PILARES en la colonia Morelos y posteriormente se desempeñó como director de ese espacio.

Sus conocidos lo recuerdan como un hombre cercano y solidario que siempre daba consejos, con su sombrero pequeño y el pelo largo y negro que le cubría la nuca.

Le sobreviven su esposa, sus hijas y un legado que permanece en la memoria del barrio bravo.

Se espera que este domingo se informe dónde será el servicio fúnebre para despedirlo.

ASJ