Cultura

Él Era Mario Puga, Promotor Cultural y Activista del Barrio de Tepito

El colaborador de PILARES en la colonia Morelos murió tras ser arrollado durante una persecución policial a presuntos ladrones de relojes

Mario PugaSe espera que este domingo se informe dónde será el servicio fúnebre para despedirlo. Foto: Facebook | ESPACIO CULTURAL TEPITO.

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