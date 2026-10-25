Trump Responde a Críticas de Obama y lo Llama Sumamente Incompetente

El presidente Donald Trump dijo que el expresidente Barack Obama fue "sumamente incompetente", en reacción a las críticas del demócrata, quien acusó al actual Gobierno de Estados Unidos de actuar con crueldad y corrupción.

En un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump reiteró que Obama es responsable de que Irán desarrollara armas nucleares y ahora apoya al candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, pero perderá como en el pasado.

"¡Obama fue un presidente sumamente incompetente! Le pagó miles de millones de dólares a Irán y le abrió el camino para obtener un arma nuclear.

"Dijo que la corrupta Hillary Clinton iba a GANAR, hizo una intensa campaña a su favor y ella perdió de todas las formas posibles. Después, hizo una campaña con todo a favor de Kamala y, de igual manera, ella perdió.

"Ahora está haciendo campaña a favor de un yihadista de la Hermandad Musulmana que odia a los judíos, a los negros, a los ESTADOUNIDENSES y a TRUMP, y también va a perder", publicó Trump.

La tarde del sábado, Obama apoyó la campaña de los demócratas en Ohio con su primer mitin de este ciclo electoral. En un acto junto a los candidatos del partido opositor a la Gobernación y al Senado por Ohio, Amy Acton y Sherrod Brown, respectivamente, el exmandatario arremetió contra el presidente Trump y miembros de su gabinete, a quienes acusó de no ser "personas serias".

El expresidente afirmó que los votantes tienen la oportunidad de pronunciarse tras dos años de "caos", "crueldad", "corrupción" e "incompetencia".

Durante su discurso, Obama responsabilizó directamente al Gobierno del aumento del costo de vida y de los precios de la gasolina, calificó la guerra en Irán de "innecesaria" y se burló del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y de las remodelaciones que Trump ha impulsado en la Casa Blanca.

"Las acciones de este gobierno son directamente responsables del aumento de los costos. El actual presidente decidió tomar una serie de malas decisiones y decidió empezar una guerra innecesaria que nadie pidió y por la que nadie votó", dijo el exmandatario.

Posteriormente, viajó a Michigan para hacer campaña junto al candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed. Sobre este aspirante, Trump insistió en que es un médico falso que no debe obtener un escaño, por lo que llamó a votar por Mike Rogers.

"Es un falso médico que dirige lo que se considera la PEOR CLÍNICA DE ESTADOS UNIDOS. Gané en Michigan por una AMPLIA ventaja, he recuperado la industria automotriz, la base de la Fuerza Aérea y todo lo demás. Además, hay más empleos que nunca.

"Michigan no quiere a un médico falso, arrogante, partidario de las fronteras abiertas y yihadista, cuya reputación solo empeorará a medida que se revele más información; y hay mucha. ¡VOTEN POR MIKE ROGERS! ¡Nunca les fallará!", afirmó.

En su discurso en Ohio, Obama acusó a Trump de estar más preocupado por las remodelaciones de la residencia presidencial, incluida la construcción de un salón de baile, que por los problemas de los estadounidenses.

"Debería estar en HGTV", dijo en referencia al canal de televisión estadounidense dedicado al hogar y la decoración.

"Tiene la Casa Blanca como si Sadam Husein hubiera abierto un Cheesecake Factory. Hay dorado por todas partes", seburló, aludiendo a la cadena de restaurantes estadounidense.

Las últimas encuestas sitúan a los candidatos demócratas por delante de sus rivales tanto en la contienda por el Senado como en la de la Gobernación de Ohio, dos cargos actualmente en manos republicanas.

En las elecciones de medio mandato, conocidas como "midterms" en inglés, el Partido Republicano se juega el control del Congreso, que, si pasa a manos de los demócratas, podría servir de contrapeso a la agenda de Trump.

Los comicios del 3 de noviembre renovarán un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.

ASJ