Internacional

Trump Responde a Críticas de Obama y lo Llama Sumamente Incompetente

El mandatario reaccionó a las calificaciones del expresidente, quien dijo que el actual gobierno de Estados Unidos es cruel y corrupto

TrumpObama responsabilizó directamente al Gobierno del aumento del costo de vida y de los precios de la gasolina. Foto: Reuters.

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