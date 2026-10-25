Deja 12 Heridos Tiroteo Cerca de Universidad en Tallahassee, Florida

Al menos 12 personas resultaron heridas, 11 de ellas por impactos de arma de fuego, luego de un tiroteo cerca de un estadio de una universidad en Tallahassee, Florida, informaron autoridades.

La policía local confirmó que entre las víctimas hay seis menores de edad y que la agresión la noche de este sábado comenzó luego de un altercado. Tres de los lesionados están graves.

El ataque ocurrió en las inmediaciones del Bragg Memorial Stadium, después del partido de bienvenida de fútbol americano de la Universidad Florida A&M, en la que esta última perdió 31-28 contra Arkansas-Pine.

"Las primeras informaciones indican que al menos 12 personas resultaron heridas durante el incidente, incluidos 11 que sufrieron heridas por disparos. De los 12 víctimas conocidas, seis son adultos y seis son menores.

"En este momento, al menos tres de los víctimas del tiroteo han sufrido lesiones graves, mientras que nueve otros están reportados como en estado estable", indicó la autoridad.

El jefe de la Policía de Tallahassee, Lawrence Revell, dijo a los periodistas que no se habían realizado arrestos.

"Es especialmente desgarrador saber que niños están entre los heridos. En los momentos inmediatos después del tiroteo, y antes de que el lugar estuviera completamente seguro, nuestros oficiales pusieron su propia seguridad en riesgo para llevar a las víctimas a un lugar seguro y transportarlas al hospital", comentó en conferencia.

La universidad afirmó que estaba al tanto del incidente ocurrido cerca del campus y expresó sus condolencias a las víctimas.

"Expresamos nuestras condolencias a las víctimas y a todas las personas afectadas por este trágico incidente. Aunque el campus permanece seguro, se recomienda evitar la zona para permitir que las autoridades lleven a cabo la investigación", añadió.

La institución académica no confirmó si entre las víctimas hay estudiantes.

La Policía de Tallahassee informó que sus detectives trabajan para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

La corporación aseguró que mantiene su compromiso de obtener respuestas para las familias afectadas y pidió a quienes tengan información sobre el caso que se comuniquen al 850-891-4200 o, de forma anónima, a Crime Solvers, al 850-574-8477.

ASJ