Internacional

Deja 12 Heridos Tiroteo Cerca de Universidad en Tallahassee, Florida

Entres las víctimas hay tres que están graves; la agresión ocurrió en inmediaciones del Bragg Memorial Stadium, después del partido de bienvenida de fútbol americano de la Universidad Florida A&M

Florida tiroteoEl jefe de la Policía de Tallahassee, Lawrence Revell, dijo a los periodistas que no se habían realizado arrestos. Foto: Captura de Pantalla | City of Tallahassee Police Department.

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