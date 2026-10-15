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Tiroteo en Escuela Primaria de Oregon, EUA, Deja 5 Muertos, entre Ellos 3 Niños

El centro educativo fue puesto bajo cierre de seguridad, según informó el distrito escolar de Bend-La Pine

La policía acordonó la zona.La policía acordonó la zona.

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