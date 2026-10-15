Tiroteo en Escuela Primaria de Oregon, EUA, Deja 5 Muertos, entre Ellos 3 Niños

Un tiroteo en una escuela primaria de Bend, Oregon, dejó un saldo de cinco personas muertas, incluyendo tres niños, un adulto y el sospechoso. Momentos antes, la policía informó que estaba respondiendo a un reporte sobre un tirador activo en la escuela primaria Silver Rail.

El centro educativo fue puesto bajo cierre de seguridad, según informó el distrito escolar de Bend-La Pine en Facebook.

El Departamento de Policía de Bend anunció en redes sociales que tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa alrededor de las 14:15 horas (hora local).

Más tarde, Mike Krantz, jefe de Policía de Bend, dijo que antes de las 13:00 horas, entro a la Central de Comunicaciones del Condado de Deschutes una llamada al 911 de una persona en un vehículo que reportó que le había disparado varias veces una persona con arma larga.

En los minutos siguientes, entraron a la central docenas de llamadas al 911 con reportes de que el sospechoso se había metido al edificio de la Primaria Silver Rail, en la calle Southeast Stone Creek Lane, en Bend, Oregon.

La central emitió un tono para alertar a todos los oficiales. Los oficiales que respondieron al lugar de los hechos ordenaron el cierre urgente de la escuela a la 13:01 horas, a las 13:02 llegaron los primeros oficiales al lugar de los hechos.

"Momentos después, un oficial reportó que un miembro de la comunidad le había disparado al sospechoso al verlo entrar a la escuela y perseguirlo para enfrentarlo. Nuestros oficiales entraron al edificio y confirmaron que el sospechoso estaba muerto".

Entre los difuntos en el lugar de los hechos hay tres menores de 5, 8 y 11 años de edad, y un docente. Un niño de 7 años y un docente de 57 años fueron trasladados por Bomberos de Bend a St. Charles Bend con lesiones graves. Ya se notificó a los familiares de todas las víctimas.

Lamentó lo ocurrido, "es un día terrible y nuestros corazones están rotos", dijo no tener palabras para lo que la comunidad está sintiendo, "estamos destrozados y horrorizados".

La escuela de Bend, Oregon —situada a más de 160 kilómetros al sureste de Portland— contaba con 459 alumnos inscritos el año pasado, según el Departamento de Educación de Oregon.

El centro atiende a estudiantes desde el jardín de infancia hasta el quinto grado.

AMP