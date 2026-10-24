Cultura

Corredor de Ofrendas en Puebla por Día de Muertos 2026: Lista Completa de Altares

Más de 30 lugares como museos, hoteles y universidades, serán sede de este evento que honra a nuestros antepasados y resalta las tradiciones mexicanas

Corredor de Ofrendas 2026 en el Centro Histórico de Puebla.Arranca el Corredor de Ofrendas 2026 en la capital poblana. Foto: Ayuntamiento Puebla

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Vive el Día de Muertos en Puebla 2026 con el Corredor de Ofrendas, 'Me lleva la huesuda' y un tapete monumental en el zócalo.

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