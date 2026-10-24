Corredor de Ofrendas en Puebla por Día de Muertos 2026: Lista Completa de Altares

El Corredor de Ofrendas regresa a Puebla para esta temporada de Día de Muertos 2026, más de 30 lugares serán parte de esta actividad que busca honrar a los antepasados y resaltar las tradiciones mexicanas.

Las sedes están distribuidas en diferentes partes de la capital, sin embargo, la mayoría se encontrará en el Centro Histórico, en donde participarán museos, edificios públicos, instituciones educativas, hoteles, mercados, entre otros lugares.

Además, podrás contemplar de una nueva edición de 'Me lleva la huesuda' en donde calaveritas decorarán las calles del Centro Histórico de Puebla, al igual que un tapete de aserrín monumental en el zócalo, el cual fue hecho por artesanos de Huamantla.

El Festival la Muerte Es un Sueño también contempla un cine entre tumbas en el panteón municipal, el Cuexcomate entre Velas, un desfile de calaveras, y mucho más.

Corredor de Ofrendas 2026 en Puebla: Ubicaciones de los recintos

El Corredor de Ofrendas 2026 en Puebla estará disponible del 23 de octubre al 3 de noviembre en las siguientes sedes:

Palacio Municipal: Avenida Juan de Palafox y Mendoza, número 14.

Museo dedicado a la memoria histórica universitaria: calle 3 Oriente, número 1008, barrio de Analco.

Edificio universitario BUAP: calle 4 Sur, número 104.

Recinto universitario: Avenida Juan de Palafox y Mendoza, número 406.

Centro de formación creativa: calle 5 Poniente, número 122.

Museo Amparo: calle 2 Sur, número 708.

Sindicato de trabajadores: calle 9 Poniente, número 310.

Parroquia Santiago Apóstol: calle 15 Sur, número 1704, barrio de Santiago.

Plazuela de El Carmen: calle 4 Sur, número 705, barrio de El Carmen.

Fábrica de talavera: calle 6 Norte, número 406.

Establecimiento comercial: calle 3 Oriente, número 206.

Hotel Quinta Real: calle 7 Poniente, número 103.

Mercado tradicional: calle 14 Oriente, entre las calles 12 y 14 Norte.

Mercado de artesanías: calle 4 Oriente, entre las calles 6 y 8 Norte.

Hotel: Avenida Juárez, número 1309.

Coordinación sindical: calle 4 Oriente, número 11.

Sindicato Estatal de Trabajadores: Avenida Juan de Palafox y Mendoza, número 237.

Auditorio Estatal: calle 5 Sur, número 1105.

Secretaría de Servicios Públicos: Avenida 21 Poniente, número 3303, colonia Belisario Domínguez.

Museo Urbano Interactivo: calle 16 de Septiembre, número 1301, barrio de El Carmen.

Edificio universitario BUAP: calle 5 Oriente, número 202A.

Museo Universitario "Casa de los Muñecos": calle 2 Norte, número 2.

Laboratorio de experimentación artística y cultural: calle Privada B, ubicada en la calle 16 de Septiembre, número 4509, en Huexotitla.

Foro cultural: calle 5 Sur, número 506.

Universidad IEU: calle 4 Poniente, número 1919, zona de San Matías.

Museo Casa del Mendrugo: en la calle 4 Sur, número 304.

Subsecretaría de Prevención de la Violencia y Discriminación: calle 2 Sur, número 902.

Escuela estatal de formación judicial: calle 5 Oriente, número 9.

Asociación ciudadana vinculada con el sector agrario: calle 11 Oriente, número 216.

Cafetería y restaurante: calle 2 Oriente, número 326.

Ayuntamiento Municipal de San Pedro Cholula: calle Guerrero, número 3

¿Qué hacer en Puebla en temporada de Día de Muertos 2026?

Otras de las actividades que puedes disfrutar en esta temporada de Día de Muertos 2026 en Puebla son las siguientes:

Valle de las Catrinas: Contempla el arte monumental que decora a Atlixco del 2 de octubre al 9 de noviembre de 2026.

Altares Monumentales de Huaquechula: Instalarán cerca de 35 ofrendas monumentales que estarán abiertos al público del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Jeep Parade Puebla: Altares rodantes recorrerán las calles de Puebla este 31 de octubre, los vehículos estarán decorados con las temáticas de Halloween y Día de Muertos.

Val’Quirico: Disfruta de la decoración con cempasúchil y las ofrendas con temática de 'Las voces que nunca mueren' con edificaciones al estilo medieval; además, el sábado 31 de octubre habrá una megaprocesión de catrinas a las 18:00 horas.

Festival de la Luz y la Vida en Chignahuapan: Música, danza, luz y pirotecnia se vivirá en este pueblo mágico del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026.

Con información de N+

MCS