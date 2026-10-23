Recorridos Nocturnos en el Panteón Municipal de Puebla por Día de Muertos 2026

Las noches de mitos y leyendas regresan al Panteón Municipal de Puebla para esta temporada de Día de Muertos 2026 como parte del programa cultural del festival 'La Muerte es un Sueño'; En N+ te decimos cuáles serán las fechas y horarios para los recorridos gratuitos.

De acuerdo al director de Turismo Municipal, Carlos Huerta Ramírez, con esta actividad se busca promover el valor arquitectónico e histórico del cementerio que fue fundado en 1880 y en donde miles de personas podrán disfrutar de sus edificaciones neoclásicas, neogóticas y neomexicanas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cada Tumba una Historia: 32 Mil en el Panteón Municipal

¿Qué habrá en los recorridos nocturnos del Panteón Municipal de Puebla?

Se contempla que para esta edición haya una afluencia de más de 10 mil personas, quienes podrán disfrutar de proyecciones de cine de terror de temporada, imágenes en las tumbas, efectos de láser, luces y humo y la explicación de los monumentos funerarios.

Durante los recorridos gratuitos los visitantes conocerán más de la historia del Panteón Municipal de Puebla y de algunas de las tumbas más icónicas; además, contarán mitos y leyendas que han surgido a lo largo del tiempo.

Fechas y horarios de los recorridos nocturnos en el Panteón Municipal de Puebla

El Ayuntamiento de Puebla a través de la Secretaría de Economía y Turismo Municipal dio a conocer las fechas y horarios para esta actividad, además deberán los asistentes deberán considerar llegar con tiempo de anticipación para poder formarse en las filas de accesos.

El recorrido nocturno en el Panteón Municipal de Puebla por Día de Muertos 2026 se llevará a cabo del viernes 23 al lunes 26 de octubre de 2026, en un horario de 19:00 a 22:00 horas.

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En esta modalidad, los visitantes podrán recorres de forma libre los pasillos y monumentos del cementerio sin ningún costo o registro previo.

Recuerda que este histórico camposanto se encuentra ubicado en el cruce de la 11 Sur y 37 Poniente, en la colonia Gabriel Pastor de la capital poblana.

Con información de N+

MCS