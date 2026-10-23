Cultura

Recorridos Nocturnos en el Panteón Municipal de Puebla por Día de Muertos 2026

Dan a conocer las fechas y horarios para esta actividad gratuita que forma parte del programa cultural del festival 'La Muerte es un Sueño'

Habrá recorridos nocturnos en el Panteón Municipal de Puebla por día de muertosHabrá recorridos nocturnos en el Panteón Municipal de Puebla. Foto: Facebook Óscar Fotógrafo | Ilustrativa

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Conoce la historia y arquitectura del Panteón Municipal de Puebla en los recorridos nocturnos de Día de Muertos 2026. Habrá entrada libre del 23 al 26 de octubre

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