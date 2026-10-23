Detienen a Sujeto Presunto Generador de Violencia en la Mixteca Poblana

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla informó que, en conjunto con la Secretaría de Marina (Semar), detuvo a un presunto generador de violencia, en el municipio de Chietla.

Se trata de David ‘N’, alias ‘El Armadillo’, de 29 años de edad, quien cuenta con antecedentes penales por detentación de vehículo con reporte de robo y delitos contra la salud.

Además, de acuerdo con investigaciones realizadas por la dependencia, el sujeto podría estar relacionado con homicidios en la región, narcomenudeo y otras actividades delictivas.

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Durante la intervención, realizada en la localidad de San Miguel La Toma, se aseguraron cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, dinero en efectivo y sustancias ilícitas.

Derivado de esta detención, autoridades de los tres órdenes de gobierno refuerzan operativos por aire y tierra, recorridos de vigilancia en carreteras, accesos y salidas del municipio, así como en las zonas limítrofes, con el propósito de preservar el orden público.

Con información de N+

GMAZ