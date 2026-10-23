Seguridad

Detienen a Sujeto Presunto Generador de Violencia en la Mixteca Poblana

De acuerdo con las autoridades, David 'N' alias 'El Armadillo' podría estar relacionado con delitos como narcomenudeo y homicidio en la región

Detenido David N El Armadillo Narcomenudeo Homicidios San Miguel La Toma Chietla PueblaDavid 'N' alias 'El Armadillo' fue detenido en el municipio de Chietla. Foto: X @SSPGobPue

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Detenido 'El Armadillo', presunto generador de violencia en Mixteca Poblana. Relacionado con narcomenudeo y homicidios. Autoridades refuerzan operativos para mantener el orden.

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