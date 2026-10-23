Seguridad

Balean a Trailero durante Asalto en la Supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca

El atraco generó indignación pues ocurrió mientras integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas se manifestaban por la seguridad

Trailero fue baleado durante un asalto en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.Transportista fue baleado en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca. Foto: Facebook Noticias Tehuacán

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Un trailero herido de bala durante asalto en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca; en medio de protestas por seguridad, AMOTAC exige respuestas.

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