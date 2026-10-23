Balean a Trailero durante Asalto en la Supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca

Un conductor de transporte de carga resultó herido de bala durante un asalto registrado sobre la Supercarretera Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura del tramo conocido como la Falla Geológica.

De acuerdo con los primeros reportes, el trailero fue interceptado por presuntos delincuentes, quienes lo agredieron con un arma de fuego.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia a un hospital del municipio de Tehuacán, puebla, para recibir atención médica.

El violento atraco ocurrió en medio de las protestas de integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), quienes han exigido mayor seguridad en las carreteras ante los constantes robos y agresiones contra conductores de unidades de carga.

Se sabe que el transportista se reporta estable y continúa hospitalizado en la clínica 'El Carmen', se espera que levante su denuncia correspondiente por los hechos.

Este caso generó indignación debido a que de manera paralela se llevaban acabo diversos bloqueos que duraron más de siete horas en vialidades de Puebla.

Luego de una mesa de trabajo entre los manifestantes y funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, el secretario de gobernación, Samuel Aguilar Pala informó que el próximo 28 de octubre se reunirán con representantes de la AMOTAC para escuchar las demandas.

El funcionario estatal reveló que en total se registraron 11 bloqueos en la zona metropolitana e interior del estado, algunos de manera intermitente y otros de manera total.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tras Siete Horas de Manifestación Transportistas Liberan Bloqueos en Puebla

Aguilar Pala reconoció que estas manifestaciones ocasionan pérdidas económicas en sectores productivos, así como molestia por parte de la ciudadanía por el tiempo en el tráfico e impedimento para llegar a los destinos.

Por otro lado, transportistas continúan exigiendo mayor seguridad pues cada que toman las carreteras poblanas temen por su vida tras la constante ola de asaltos.

Con información de N+

MCS