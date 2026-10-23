Dos Sujetos Presuntamente Privaron de su Libertad a Una Persona en Hotel de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), dio a conocer que mediante colaboración con autoridades de Veracruz, cumplió órdenes de aprehensión por reclusión contra Israel ‘N’, de 42 años, y Julio César ‘N’, de 47.

Los imputados son acusados de ser presuntos responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo calificado, relacionados con hechos ocurridos en el municipio Tehuacán.

De acuerdo con la investigación, el 25 de noviembre de 2010, una de las víctimas se dirigía a su domicilio en Santiago Miahuatlán, cuando fue interceptada por cuatro sujetos que viajaban en un automóvil Volkswagen Jetta, color gris.

Los agresores la obligaron a descender de su unidad y la subieron por la fuerza al vehículo en el que viajaban. Posteriormente, la trasladaron a una habitación donde permaneció privada de la libertad.

La víctima manifestó que, después de aproximadamente tres horas sin escuchar ruidos, logró desatarse y salir del lugar, percatándose de que se encontraba en el hotel Suite Tehuacán, donde finalmente solicitó ayuda.

Como resultado de las investigaciones, el Juez Segundo de lo Penal de Tehuacán libró las órdenes de aprehensión correspondientes. Al establecer que los imputados se encontraban recluidos en el Centro Penitenciario de Amatlán de los Reyes, Veracruz, la FGE Puebla gestionó la colaboración necesaria para su cumplimiento.

El 21 de octubre de 2026 se cumplimentaron los mandamientos judiciales por reclusión, quedando ambos imputados a disposición de la autoridad judicial que los requiere, ante la cual deberán rendir su declaración preparatoria y continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Con información de N+

GMAZ