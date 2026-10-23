Seguridad

Dos Sujetos Presuntamente Privaron de su Libertad a Una Persona en Hotel de Puebla

Israel 'N' y Julio César 'N' habrían interceptado a su víctima para recluirla y robar su vehículo en el municipio poblano de Tehuacán

Aprehendidos Julio César N Israel N Privación Libertad Robo Vehículo Hotel Suite Tehuacán PueblaJulio César 'N' e Israel 'N' ya se encontraban recluidos en un penal de Veracruz. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Dos sujetos arrestados por privación ilegal de libertad y robo en Tehuacán. La víctima logró escapar tras horas de angustia en un hotel. Descubre cómo se resolvió este caso.

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