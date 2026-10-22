Localizan con Vida en Tanque de Agua a Joven Reportado como Desaparecido en Puebla

Un joven reportado como desaparecido fue localizado con vida en el interior de un tanque de agua vacío, ubicado sobre el Camino Viejo a Ajalpan, en el estado de Puebla.

Se trata de José Luis, originario del municipio de Zinacatepec, quien fue encontrado el pasado 20 de octubre de 2026, después que una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre su presencia en el depósito.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Civil Municipal acudieron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para rescatarlo de la estructura.

El joven presentaba evidentes signos de deshidratación, por lo que fue trasladado al Hospital Integral del municipio de Ajalpan para recibir la atención médica necesaria antes de ser reintegrado con su familia.

Las autoridades desconocen cómo llegó al interior del tanque de agua y cuánto tiempo permaneció en ese lugar, esperando que en las próximas horas se puedan esclarecer los hechos.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ