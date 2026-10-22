Desaparecidos

Localizan con Vida en Tanque de Agua a Joven Reportado como Desaparecido en Puebla

José Luis, originario del municipio poblano de Zinacatepec, fue trasladado a un hospital tras ser hallado sobre el Camino Viejo a Ajalpan

Localizado Vivo José Luis Reportado Desaparecido Tanque Agua Camino Viejo Ajalpan PueblaJosé Luis fue hallado sobre el Camino Viejo a Ajalpan. Foto: Seguridad Pública Ajalpan

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Un joven desaparecido en Puebla fue hallado con vida en un tanque de agua. José Luis está a salvo, pero las autoridades aún investigan los misteriosos hechos. Conoce la historia completa.

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