Desaparecidos

Localizan a Giles Mojica, Médico Anestesiólogo que Tenía Ocho Días Desaparecido en Salamanca

Familiares del doctor fueron quienes confirmaron la noticia y piden privacidad tras haberlo encontrado

Localizan Giles Mojica, Médico Anestesiólogo que Tenía Ocho Días Desaparecido en Salamanca.Localizan Giles Mojica, Médico Anestesiólogo que Tenía Ocho Días Desaparecido en Salamanca. Foto: N+

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El médico especialista fue reportado como desaparecido el pasado 13 de octubre después de salir de su casa a su trabajo en una clínica del IMSS.

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