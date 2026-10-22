Localizan a Giles Mojica, Médico Anestesiólogo que Tenía Ocho Días Desaparecido en Salamanca

El médico anestesiólogo Medardo Giles Mojica fue localizado con vida, luego de permanecer ocho días desaparecido en Salamanca, Guanajuato.
Sus familiares confirmaron que se encuentra bien y solicitaron privacidad tras dar a conocer la noticia.
El especialista, de 57 años, fue reportado como desaparecido el pasado 13 de octubre, después de salir de su domicilio rumbo a su trabajo.
El doctor Giles Mojica labora en la clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y también en el Centro Estatal de Cuidados Críticos.
Hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias en las que fue localizado ni los detalles de lo ocurrido durante los días que permaneció desaparecido.