Localizan en Tijuana a Menor Reportado como Desaparecido desde Mayo en Tecate, BC

Un menor de edad reportado como desaparecido desde mayo fue localizado por elementos de la Policía Municipal en la colonia Presa Rodríguez, en Tijuana, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

De acuerdo con la dependencia, los agentes encontraron a Francisco Ángel durante la madrugada del miércoles 21 de octubre, mientras deambulaba sobre la vía pública.

Al entrevistarlo, los oficiales identificaron que sus datos coincidían con los de una persona buscada por la autoridad investigadora estatal mediante una ficha de búsqueda. En ella se indicaba que había sido visto por última vez en mayo, en el municipio de Tecate, y que desde entonces se desconocía su paradero.

Tras su localización, el menor fue trasladado ante la instancia correspondiente para recibir atención y protección. La autoridad investigadora determinará si las condiciones de su hogar son adecuadas para garantizar su seguridad y bienestar emocional.

La SSPCM reiteró que la ciudadanía puede solicitar ayuda a través del número de emergencias 911, así como mediante las aplicaciones Botón de Emergencia y Botón Morado, herramientas para reportar situaciones de riesgo y solicitar acompañamiento.

APG