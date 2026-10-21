Desaparecidos

Localizan en Tijuana a Menor Reportado como Desaparecido desde Mayo en Tecate, BC

El adolescente fue ubicado en la colonia Presa Rodríguez y quedó bajo resguardo de las autoridades para determinar las medidas de protección correspondientes

Localizan a Menor Reportado como Desaparecido desde Mayo en Tecate, BCLocalizan a Menor Reportado como Desaparecido desde Mayo en Tecate, BC | Foto: SSPCM

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+