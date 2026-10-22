Desaparecidos

Buscan a Luis David, Menor de 14 Años Desaparecido en San Quintín, Baja California

Luis David Martínez López fue visto por última vez el 5 de octubre en las inmediaciones del ejido Emiliano Zapata

Buscan a Luis David, Menor de 14 Años Desaparecido en San Quintín, Baja CaliforniaBuscan a Luis David, Menor de 14 Años Desaparecido en San Quintín, Baja California | Foto: FGE

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