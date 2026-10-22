Buscan a Luis David, Menor de 14 Años Desaparecido en San Quintín, Baja California

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Luis David Martínez López, de 14 años, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de San Quintín, Baja California.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el adolescente fue visto por última vez la tarde del 5 de octubre de 2026, en un domicilio ubicado en las inmediaciones del ejido Emiliano Zapata. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Como señas particulares, tiene un lunar en la mejilla izquierda. Es de complexión delgada, tez blanca, cabello corto y negro, ojos negros, nariz mediana, boca pequeña y mentón normal. Mide aproximadamente 1.75 metros y pesa 60 kilogramos.

La Fiscalía pidió a quienes cuenten con información que ayude a localizarlo comunicarse al número de emergencias 911, al 089 para denuncia anónima o directamente con la FGE al (646) 152-2500, extensiones 2559 y 2560.

APG