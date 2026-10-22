Se Registra Terremoto en el Tíbet Chino

Un terremoto de magnitud preliminar 7.0 se registró en el norte del Tíbet chino este jueves, informó el Centro de Redes Sísmicas de China (CENC).

De acuerdo con el organismo, el sismo ocurrió a las 22:33 horas, tiempo local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros (km), por lo que su punto de origen se ubicó cerca de la superficie terrestre.

La zona donde se produjo el temblor se encuentra a unos 400 kilómetros de Lhasa, capital de la Región Autónoma del Tíbet.

El organismo sísmico chino también indicó que el epicentro se localizó en un área de gran altitud.

Tras el terremoto preliminar de magnitud 7.1, la Administración Sismológica de China puso en marcha una respuesta de emergencia de nivel II.

China registra actividad sísmica con relativa frecuencia. En enero de 2025, un terremoto en el distrito de Tingri, en la región del Tíbet, dejó al menos 126 personas muertas.

Otro movimiento telúrico de magnitud similar ocurrió en enero de 2024, cuando un sismo de 7.1 sacudió una zona montañosa y poco poblada de Xinjiang, en el oeste del país. El desastre causó la muerte de tres personas y dejó decenas de heridos.

En diciembre de 2023, un terremoto en el condado de Jishishan, en la provincia de Gansu, provocó más de un centenar de fallecimientos.

FBPT