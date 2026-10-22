Internacional

Se Registra Terremoto en el Tíbet Chino

El temblor tuvo una profundidad preliminar de 10 kilómetros

en la Prefectura Autónoma Mongol y Tibetana de Haixi, provincia de Qinghai, noroeste de ChinaRescatistas la Prefectura Autónoma Mongol y Tibetana de Haixi, provincia de Qinghai, noroeste de China. Foto: AFP | Archivo

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