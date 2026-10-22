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Lillie Louise Lucas, Senadora de Virginia, Enfrenta Cinco Cargos por Drogas y Lavado de Dinero

El fiscal general Todd Blanche informó que siete personas fueron arrestadas o se entregaron por su presunta participación en una conspiración

El fiscal general Todd BlancheEl fiscal general Todd Blanche. Foto: Reuters

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Siete arrestos en Virginia por conspiración de drogas y lavado de dinero, incluyendo a la senadora Lillie Louise Lucas.

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