Lillie Louise Lucas, Senadora de Virginia, Enfrenta Cinco Cargos por Drogas y Lavado de Dinero

El fiscal general Todd Blanche informó que siete personas fueron arrestadas o se entregaron esta mañana por presuntamente participar en una conspiración a gran escala de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Entre ellas se encuentra Lillie Louise Lucas, presidenta pro tempore del Senado del estado de Virginia, EUA, quien fue acusada y procesada por cinco cargos.

De acuerdo con Blanche, los cargos son conspiración de extorsión, conspiración para distribuir y poseer marihuana con intención de distribuirla, conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude de servicios honestos y mantener un local involucrado en drogas.

La acusación formal fue emitida por un jurado federal, las investigaciones señalan que la legisladora demócrata de 82 años habría liderado la operación ilícita junto con familiares cercanos y otros colaboradores.

Las autoridades sostienen que la red presuntamente aprovechó vacíos legales en el mercado no regulado de cannabis recreativo de Virginia para obtener ganancias, utilizando además la influencia política de la senadora para proteger sus actividades y desviar la atención de los investigadores.

Tras hacerse públicos los señalamientos, el Departamento de Justicia descartó que el operativo responda a motivaciones electorales a pocas semanas de los comicios intermedios, subrayando que la indagatoria llevaba varios años en marcha.

Por su parte, la defensa de la veterana política aún no ha emitido comentarios respecto a la comparecencia programada en el tribunal federal de Norfolk.